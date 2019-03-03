الان تتابع القبض على “مفحط تبوك” والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تمكنت إدارة مرور منطقة تبوك من ضبط قائد مركبة “جيب” بتهمة ممارسته التفحيط والاستعراض عبر نشر صور له على مواقع التواصل الاجتماعي. وقال الحساب الرسمي للمرور السعودي عبر “تويتر”: “مرور منطقة تبوك يقبض على قائد المركبة الجيب الذي كان يمارس التفحيط والاستعراض والنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي”. وأكد المرور أنه سيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

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