الان تتابع الأرصاد: استمرار نشاط الرياح المثيرة للأتربة والغبار على هذه المناطق غدا والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها لطقس غد الإثنين الموافق 2019/03/04 في المملكة.
وقالت إنه يستمر تأثير العوالق الترابية والأتربة المثارة على الأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض، نجران، الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، كما يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على جازان، الأجزاء الساحلية الجنوبية لمكة المكرمة.
وشملت التوقعات، أن تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة تسبق برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على شمال وشرق المملكة.
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