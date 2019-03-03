الملحق الثقافي في بريطانيا: زيارة ولي العهد الأخيره زادت من الشراكات التعليمية بين البلدين

جدة - عمرو شويل الخليج 365-الرياض

أكد الملحق الثقافي السعودي في بريطانيا ،الدكتور عبدالعزيز المقوشي الاهتمام الكبير الذي حظيت به زيارة ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – الأخيرة إلى المملكة المتحدة من قبل الحكومة البريطانية فيما يتعلق بالجانب الثقافي، وما تم بعدها من تركيز على الجوانب الثقافية والتعليمية .

وقال الدكتور المقوشي ان الملحقية الثقافية دائماً ما توصي ابناؤها المبتعثين على المساهمة في البناء الحضاري والثقافي للمملكة العربية السعودية في بلد الاغتراب وذلك بدء من تعامل الطالب مع جارة وانتهاء بتعامله مع استاذه وجهته الاكاديمية التي يعمل بها وبناء صورة ايجابية ناضجة عن المواطن والمجتمع السعودي والعربي والاسلامي.

مشيراً الى التأثير القوي لمؤسسات اعلامية يتجاوز عددها 30 الف منشاة اعلامية متحركة في بريطانيا تتمثل في الطلاب السعوديين الدارسين في بريطانيا سواء مبتعثين او مرافقين مؤكداً بالوقت ذاته دعم الملحقية للعمل التطوعي في خدمة الانسان والوطن السعودي و ايضا بناء العلاقات المتينة مع المؤسسات الاكاديمية . مضيفاً

‏نسعى ان تكون المملكة العربية السعودية وجهة علاجية للسعوديين وغيرهم حيث ان لدينا كوادر تمتلك مهارات عالية وذلك من خلال ايجاد الاتفاقيات بين مستشفيات بريطانيه وسعودية لنقل المعرفة بين الجانبين.

من جانبه اوضح الملحق الصحي السعودي في ملحقية بريطانياً الدكتور عبدالعزيز العيسى أن الملحقية الصحية في لندن تعتبر اقدم منشأة صحية خارج المملكة انشئت في السبعينات الميلادية وتقوم بالإشراف على المرضى القادمين للعلاج بأوامر سامية او قرارات علاج بالإضافة لدورها الاشرافي على المرضى القادمين للعلاج على حسابهم الخاص او السائحين في بريطانيا ، وذكر الدكتور العيسى انه تم علاج 207 حالة خلال العام المنصرم بينما تم علاج اكثر من 240 حاله للعام الذي سبقه و ان العدد سنوياً في انخفاض ، منوهاً بالوقت ذاته الى العمل على انشاء منصة الكترونية للملحقية الصحية تهدف الى خدمة جميع العمليات للمرضى وتقدم مشاهد وإفادات وضمانات مالية وذلك خلال الأسابيع القادمة بإذن الله ، مضيفاً بالوقت ذاته السعي الى ان تصبح المملكة العربية السعودية وجهة علاجية للسعوديين وغيرهم حيث ان لديها كوادر تمتلك مهارات عالية وذلك من خلال ايجاد الاتفاقيات بين مستشفيات بريطانية وسعودية لنقل المعرفة بين الجانبين .

جاء ذلك خلال ندوة ” الملحقيات الثقافية في ضوء رؤية 2030 “ التي نظمها نادي الاعلاميين السعوديين في بريطانيا على هامش فعالية حفل تدشين اعمال دورته العاشره لهذا العام ، والذي قدمه طالب الدكتوراه في جامعة هل احمد السلمي وتضمن الحفل شرح لأمين عام النادي الاستاذ ايمن السعيدي عن النادي واعدافه مؤكداً ان رؤية وطموح نادي الاعلاميين خلق بيئة عمل محفزة لصقل وتعزيز المهارات الإعلامية للشباب السعودي في المملكة المتحدة مشيراً انها قد تكون مهمة كبيرة لكن طموحهم عنان السماء .

وأوضح رئيس نادي الإعلاميين الاستاذ مالك معيض الهجله أن النادي يقدم رسالة مهمة بإقامة عدد من الفعاليات التي تركز على التعريف بدور المملكة خارجيا وما تشهده الدولة من نهضة تطويرية داخليا بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، مشيرا إلى أن النادي سيعمل خلال دورته الحالية على تنفيذ عدد من البرامج التدريبية والأنشطة الإعلامية التي تهدف إلى المساهمة في تنمية وتطوير مهارات الإعلاميين وطلاب الإعلام السعوديين الدارسين في بريطانيا.

وكان نادي الاعلاميين اختتم فعاليات حفل التدشين بتكريم عدد من الجهات المنظمة والداعمه كما اعلن اختيار الدكتور أحمد الدبيان مدير المركز الإسلامي في لندن ليكون شخصية العام مقدماً له تكريماً خاصاً نظير جهوده طيلة السنوات الماضية.