الزهراني يهدي تميزه للمجتمع التعليمي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة حصل المعلم عبدالله محمد مبارك الزهراني من منسوبي مدرسة حنظلة بن أبي عامر الابتدائية بمكة على المركز الثاني على مستوى المملكة في جائزة التعليم للتميز بدورتها التاسعة، وكرمت الوزارة الزهراني الذي يهدي فوزه إلى المجتمع التعليمي.



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