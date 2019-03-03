السعودية | ضبط أفغانيين سرقا 700 ألف ريال من عملاء بنوك في جدة

شكرا لقرائتكم ضبط أفغانيين سرقا 700 ألف ريال من عملاء بنوك في جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أطاحت شرطة منطقة مكة المكرمة بأفغانيين اثنين سلبا عملاء البنوك مبالغ مالية.

وقال المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة إن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال التي باشرتها الجهات الأمنية أسفرت عن القبض على متهمين اثنين من الجنسية الأفغانية، بالعقد الثالث من العمر، وذلك بعد توفر الأدلة على ترصدهما عملاء البنوك في محافظة جدة بعد خروجهم منها وإيهامهم بوجود خلل في إطارات مركباتهم أو تسرب زيوت منها، وانتهاز فرصة ترجلهم منها لسرقة الأموال التي تم سحبها من البنوك.

وأكد المتحدث أنه ثبت تورطهما في سرقة أكثر من 700 ألف ريال من 4 عملاء، وتم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.