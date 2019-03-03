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محمد بن مسعود - الدمام - ألقت العديد من الصحف العالمية الضوء على هدف اللاعب السوري عمر السومة، محترف النادي الأهلي، في مرمى فريق الاتحاد في مباراة الجولة الـ22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.
وأجمعت الصحف على أن الهدف يعد واحدًا من أجمل أهداف العام الحالي في جميع الدوريات، وأن الهدف يستحقُّ التنافس على جائزة أفضل هدف للعام الحالي.
صحيفة "footmercato" قالت: إن الهدف الذي سجّله عمر السومة لصالح فريقه، محرزًا به التعادل؛ هو الأجمل حتى الآن في عام 2019؛ في إشارة لأنه يستحقُّ التنافس على جائزة أفضل هدف في العام.
صحيفة "sudinfo" البلجيكية قالت تحت عنوان "هدف السومة في الدوري السعودي يلفّ العالم"؛ في إشارة لمدى جماليته؛ حيث قالت: إن العديد من الصحف والمواقع العالمية كتبت عنه.
صحيفة "mosaiquefm" كتبت تحت عنوان "هدف رائع في الدوري السعودي"؛ أن اللاعب عمر السومة سجل هدفًا بطريقة بهلوانية جعلت حارس الاتحاد فواز القرني يقف مذهولًا أمامه.
صحف "عالمية" تحتفي بهدف "السومة" في مرمى "الاتحاد"محمد السيّد الخليج 365 2019-03-03
ألقت العديد من الصحف العالمية الضوء على هدف اللاعب السوري عمر السومة، محترف النادي الأهلي، في مرمى فريق الاتحاد في مباراة الجولة الـ22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.
وأجمعت الصحف على أن الهدف يعد واحدًا من أجمل أهداف العام الحالي في جميع الدوريات، وأن الهدف يستحقُّ التنافس على جائزة أفضل هدف للعام الحالي.
صحيفة "footmercato" قالت: إن الهدف الذي سجّله عمر السومة لصالح فريقه، محرزًا به التعادل؛ هو الأجمل حتى الآن في عام 2019؛ في إشارة لأنه يستحقُّ التنافس على جائزة أفضل هدف في العام.
صحيفة "sudinfo" البلجيكية قالت تحت عنوان "هدف السومة في الدوري السعودي يلفّ العالم"؛ في إشارة لمدى جماليته؛ حيث قالت: إن العديد من الصحف والمواقع العالمية كتبت عنه.
صحيفة "mosaiquefm" كتبت تحت عنوان "هدف رائع في الدوري السعودي"؛ أن اللاعب عمر السومة سجل هدفًا بطريقة بهلوانية جعلت حارس الاتحاد فواز القرني يقف مذهولًا أمامه.
03 مارس 2019 - 26 جمادى الآخر 1440
08:21 PM
ألقت العديد من الصحف العالمية الضوء على هدف اللاعب السوري عمر السومة، محترف النادي الأهلي، في مرمى فريق الاتحاد في مباراة الجولة الـ22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.
وأجمعت الصحف على أن الهدف يعد واحدًا من أجمل أهداف العام الحالي في جميع الدوريات، وأن الهدف يستحقُّ التنافس على جائزة أفضل هدف للعام الحالي.
صحيفة "footmercato" قالت: إن الهدف الذي سجّله عمر السومة لصالح فريقه، محرزًا به التعادل؛ هو الأجمل حتى الآن في عام 2019؛ في إشارة لأنه يستحقُّ التنافس على جائزة أفضل هدف في العام.
صحيفة "sudinfo" البلجيكية قالت تحت عنوان "هدف السومة في الدوري السعودي يلفّ العالم"؛ في إشارة لمدى جماليته؛ حيث قالت: إن العديد من الصحف والمواقع العالمية كتبت عنه.
صحيفة "mosaiquefm" كتبت تحت عنوان "هدف رائع في الدوري السعودي"؛ أن اللاعب عمر السومة سجل هدفًا بطريقة بهلوانية جعلت حارس الاتحاد فواز القرني يقف مذهولًا أمامه.
، صحف "عالمية" تحتفي بهدف "السومة" في مرمى "الاتحاد" ،
المصدر : الخليج 365
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