، "التميمي": الشائعات حول "أبشر" مسيّسة.. والتطبيق يخدم 11 مليون مستخدم ،

محمد بن مسعود - الدمام - يقدّم أكثر من 160 خدمة للأفراد ويحمل تقييماً مرتفعاً في "جوجل بلاي"

كذّب المشرف على تقنية المعلومات بجامعة الأمير نايف العربية للعلوم الأمنية راشد التميمي، الشائعات المتداولة بشأن تطبيق "أبشر"، مؤكداً أن "جوجل بلاي" راجع التطبيق سابقاً، وتبيّن أنه لم يخالف الأنظمة، ولم ينتهك أي قوانين مزعومة، من تحكم ومتابعة المستخدمين.

وأضاف "التميمي": "أبشر" يقدم أكثر من 160 خدمة للأفراد، ووصل عدد مستخدمي التطبيق أكثر من 11 مليوناً، ويحمل تقييماً عالياً في مجال البرامج في "جوجل بلاي"، ويعد من البرامج السباقة لخدمة المواطنين، ويقدم نقلة نوعية.

وتابع: في السابق كان هناك طوابير للمراجعين لتخليص المعاملات، لكن الآن بضغطة زر واحدة، يمكن لأي مواطن إنهاء إجراءاته وهو في منزله.

وأردف: جوجل منصة داعمة لمثل هذه البرامج الرائدة للتحول الرقمي، والشائعات ليس لها أي أساس من الصحة، وهي تقف ضد ما يشاع عن التطبيق، وكل ما حدث مسيس، ولأغراض تشويه سمعة البرنامج، الذي لا يزال يخدم ويقدم ونفخر به.