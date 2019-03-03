محمد بن مسعود - الدمام - وصل وفد من الحملة الانتخابية للرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة إلى المجلس الدستوري؛ لتقديم أوراق ترشحه في انتخابات الرئاسة 2019. وطبقاً لمصادر إعلامية فإن أوراق ترشح "بوتفليقة" وصلت على متن خمس شاحنات. وتنتهي منتصف ليل اليوم الأحد في الجزائر المهلة الدستورية أمام المترشحين لتقديم أوراق ترشحهم للانتخابات المقررة في 18 أبريل المقبل، فيما أعلن عدد من المرشحين المحتملين انسحابهم من السباق الرئاسي، على خلفية الاحتجاجات المناهضة لترشح "بوتفليقة" لعهدة رئاسية خامسة التي عمت البلاد منذ 22 فراير الماضي. وكانت حملة "بوتفليقة" أعلنت أن رئيسها سيقدم أوراق الترشح نيابة عنه. الجزائر: قبيل انتهاء المهلة الدستورية.. "بوتفليقة" يقدّم أوراق ترشحه لولاية خامسة صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-03 وصل وفد من الحملة الانتخابية للرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة إلى المجلس الدستوري؛ لتقديم أوراق ترشحه في انتخابات الرئاسة 2019. وطبقاً لمصادر إعلامية فإن أوراق ترشح "بوتفليقة" وصلت على متن خمس شاحنات. وتنتهي منتصف ليل اليوم الأحد في الجزائر المهلة الدستورية أمام المترشحين لتقديم أوراق ترشحهم للانتخابات المقررة في 18 أبريل المقبل، فيما أعلن عدد من المرشحين المحتملين انسحابهم من السباق الرئاسي، على خلفية الاحتجاجات المناهضة لترشح "بوتفليقة" لعهدة رئاسية خامسة التي عمت البلاد منذ 22 فراير الماضي. وكانت حملة "بوتفليقة" أعلنت أن رئيسها سيقدم أوراق الترشح نيابة عنه. 03 مارس 2019 - 26 جمادى الآخر 1440 07:34 PM وصل وفد من الحملة الانتخابية للرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة إلى المجلس الدستوري؛ لتقديم أوراق ترشحه في انتخابات الرئاسة 2019. وطبقاً لمصادر إعلامية فإن أوراق ترشح "بوتفليقة" وصلت على متن خمس شاحنات. وتنتهي منتصف ليل اليوم الأحد في الجزائر المهلة الدستورية أمام المترشحين لتقديم أوراق ترشحهم للانتخابات المقررة في 18 أبريل المقبل، فيما أعلن عدد من المرشحين المحتملين انسحابهم من السباق الرئاسي، على خلفية الاحتجاجات المناهضة لترشح "بوتفليقة" لعهدة رئاسية خامسة التي عمت البلاد منذ 22 فراير الماضي. وكانت حملة "بوتفليقة" أعلنت أن رئيسها سيقدم أوراق الترشح نيابة عنه. ، الجزائر: قبيل انتهاء المهلة الدستورية.. "بوتفليقة" يقدّم أوراق ترشحه لولاية خامسة ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

كانت هذه تفاصيل خبر الجزائر: قبيل انتهاء المهلة الدستورية.. "بوتفليقة" يقدّم أوراق ترشحه لولاية خامسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.