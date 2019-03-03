، سييرا: الاتحاد يعيش ضغط مباريات .. وجاهزون لمواجهة الريان ،

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وصف مدرب فريق الاتحاد التشيلي لويس سييرا، جماهير الاتحاد بالداعم الأول للفريق؛ وذلك خلال المؤتمر الذي عقده المدرب بجانب مدرب فريق نادي الريان القطري؛ استعدادًا لخوض البطولة الآسيوية أمام فريق الريان مساء غد الاثنين.
وقال سييرا: "نبدأ بطولة جديدة ونتطلع إلى أن تكون البداية جيدة في البطولة التي تستحق الاهتمام".
وأكد سييرا أن فريقه يعيش حاليًّا تحت ضغط المباريات، معتبرًا فريق الريان بالفريق الجيد بعد أن شاهد مباريات الفريق القطري خلال الفترة الماضية.
فيما أعرب لاعب الوسط التشيلي فيلانويفا، عن سعادته بخوض أول بطولة آسيوية مع ناديه الاتحاد.
وامتدح فيلانويفا مدربه سييرا، واصفًا عودته بالأمر الإيجابي والدافع المعنوي له كلاعب.
وأكد فيلانويفا أن الجميع يعمل من أجل هدف واحد هو إسعاد جماهير الاتحاد الغفيرة.
سييرا: الاتحاد يعيش ضغط مباريات .. وجاهزون لمواجهة الريانعبدالعزيز السلمي الخليج 365 2019-03-03
وصف مدرب فريق الاتحاد التشيلي لويس سييرا، جماهير الاتحاد بالداعم الأول للفريق؛ وذلك خلال المؤتمر الذي عقده المدرب بجانب مدرب فريق نادي الريان القطري؛ استعدادًا لخوض البطولة الآسيوية أمام فريق الريان مساء غد الاثنين.
وقال سييرا: "نبدأ بطولة جديدة ونتطلع إلى أن تكون البداية جيدة في البطولة التي تستحق الاهتمام".
وأكد سييرا أن فريقه يعيش حاليًّا تحت ضغط المباريات، معتبرًا فريق الريان بالفريق الجيد بعد أن شاهد مباريات الفريق القطري خلال الفترة الماضية.
فيما أعرب لاعب الوسط التشيلي فيلانويفا، عن سعادته بخوض أول بطولة آسيوية مع ناديه الاتحاد.
وامتدح فيلانويفا مدربه سييرا، واصفًا عودته بالأمر الإيجابي والدافع المعنوي له كلاعب.
وأكد فيلانويفا أن الجميع يعمل من أجل هدف واحد هو إسعاد جماهير الاتحاد الغفيرة.
03 مارس 2019 - 26 جمادى الآخر 1440
07:32 PM
فيما أبدى فيلانويفا سعادته بخوض أول بطولة آسيوية
وصف مدرب فريق الاتحاد التشيلي لويس سييرا، جماهير الاتحاد بالداعم الأول للفريق؛ وذلك خلال المؤتمر الذي عقده المدرب بجانب مدرب فريق نادي الريان القطري؛ استعدادًا لخوض البطولة الآسيوية أمام فريق الريان مساء غد الاثنين.
وقال سييرا: "نبدأ بطولة جديدة ونتطلع إلى أن تكون البداية جيدة في البطولة التي تستحق الاهتمام".
وأكد سييرا أن فريقه يعيش حاليًّا تحت ضغط المباريات، معتبرًا فريق الريان بالفريق الجيد بعد أن شاهد مباريات الفريق القطري خلال الفترة الماضية.
فيما أعرب لاعب الوسط التشيلي فيلانويفا، عن سعادته بخوض أول بطولة آسيوية مع ناديه الاتحاد.
وامتدح فيلانويفا مدربه سييرا، واصفًا عودته بالأمر الإيجابي والدافع المعنوي له كلاعب.
وأكد فيلانويفا أن الجميع يعمل من أجل هدف واحد هو إسعاد جماهير الاتحاد الغفيرة.
، سييرا: الاتحاد يعيش ضغط مباريات .. وجاهزون لمواجهة الريان ،
المصدر : الخليج 365
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