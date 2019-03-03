، "نائب أمير جازان": فرسان تشهد نهضة تنموية ونتابع سير المشروعات ،

محمد بن مسعود - الدمام - تفقد عددًا منها اليوم ضمن الجولات التي يقوم بها لمختلف المحافظات

تفقد نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز اليوم، عدداً من المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة فرسان، ضمن الجولات التفقدية التي يقوم بها لمختلف محافظات ومراكز المنطقة.

وأكد الأمير محمد بن عبدالعزيز أن فرسان تشهد نهضة تنموية ونتابع سير المشروعات، حيث استهل زيارته بجولة ميدانية بتفقد عدد من المشروعات والمبادرات البلدية التي تنفذها بلدية فرسان في مجالات التشجير والسفلتة والإنارة وتجمل مداخل وشوارع فرسان، مستمعاً لشرح مفصل عنها من رئيس بلدية فرسان المهندس محمد أبو علة.

كما تفقد نائب أمير جازان سير العمل بمشروع مكتب الضمان الاجتماعي بمحافظة فرسان، حيث تجول ومرافقوه على المشروع الذي يجري تنفيذه بقيمة إجمالية تزيد عن ١٦ مليون ريال.

واستمع الأمير محمد بن عبدالعزيز لشرح مفصل عن المشروع من مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقةً المهندس أحمد بن محمد القنفذي، والخدمات التي يقدمها مكتب الضمان الاجتماعي بفرسان لأهالي المحافظة والقرى التابعة لها.

كما وقف نائب أمير المنطقة خلال الجولة على سير العمل بمشروع مجمع كليات البنات بالمحافظة التابعة لجامعة جازان الذي سيقدم خدماته عند اكتمال المرحلة الحالية منه لأكثر من ١٠٠٠ طالبة، حيث قدم وكيل جامعة جازان الدكتور محمد بن علي معشي إيجازاً لسموه عن المشروع.

واختتم نائب أمير منطقة جازان جولته الميدانية على المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بفرسان بالوقوف على سير العمل بمشروع مخطط ١٣ التابع لوزارة الإسكان، حيث قدم مدير عام فرع وزارة الإسكان بالمنطقة المهندس إبراهيم بن ناصر العكيري شرحًا وافيًا عن المشروع الذي يشمل تهيئة نحو ٧٤٨ قطعة سكنية مع المرافق الخدمية المساندة الأخرى.

وأعرب نائب أمير المنطقة عن سعادته بما شاهده واطلع عليه من مشروعات ستسهم في تنمية المحافظة وخدمة أهالي فرسان وزوارها الذين يتوافدون إليها على مدار العام، موجهاً بمضاعفة الجهود والعمل على تقديم كل ما فيه خدمة المواطن والمقيم بمحافظة فرسان وغيرها من محافظات ومراكز المنطقة.