القبض على 141 متهماً في قضايا أمنية وإيداعهم سجون المباحث.. وهذه جنسياتهم

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على 141 متهماً من جنسيات مختلفة، في قضايا أمنية وأوقفتهم رهن التحقيق في سجون المباحث، وذلك خلال الـ60 يوماً الماضية.

والموقوفون يمثلون 16 جنسية عربية وآسيوية وإفريقية، تم إيقافهم خلال الفترة من 20 ربيع الثاني حتى 20 جمادى الآخرة الجاري، ووفقاً لموقع “نافذة تواصل” التابعة لوزارة الداخلية فإن من بين الموقوفين 81 مواطناً، و 13 يمنياً، و10 باكستانيين، و9 سوريين، و9 فلسطينيين.

وأبانت أن بقية الموقوفين هم 5 مصريين، و5 أردنيين، و2 من جنسية أفغانية، و 2 بحرينيين، إلى جانب مطلوب واحد من كل من الجنسيات (الفلبينية، والبنجلاديشية، والبورمية، والمغربية، والعراقية).

وبلغ إجمالي عدد الموقوفين بسجون المباحث 5356 موقوفاً، من بينهم 4316 مواطناً، و362 يمنياً، و248 سورياً، و73 باكستانياً، إلى جانب 12 بحرينياً، و4 من ميانمار.