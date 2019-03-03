ألقت الأجهزة الأمنية القبض على 141 متهماً من جنسيات مختلفة، في قضايا أمنية وأوقفتهم رهن التحقيق في سجون المباحث، وذلك خلال الـ60 يوماً الماضية.
والموقوفون يمثلون 16 جنسية عربية وآسيوية وإفريقية، تم إيقافهم خلال الفترة من 20 ربيع الثاني حتى 20 جمادى الآخرة الجاري، ووفقاً لموقع “نافذة تواصل” التابعة لوزارة الداخلية فإن من بين الموقوفين 81 مواطناً، و 13 يمنياً، و10 باكستانيين، و9 سوريين، و9 فلسطينيين.
وأبانت أن بقية الموقوفين هم 5 مصريين، و5 أردنيين، و2 من جنسية أفغانية، و 2 بحرينيين، إلى جانب مطلوب واحد من كل من الجنسيات (الفلبينية، والبنجلاديشية، والبورمية، والمغربية، والعراقية).
وبلغ إجمالي عدد الموقوفين بسجون المباحث 5356 موقوفاً، من بينهم 4316 مواطناً، و362 يمنياً، و248 سورياً، و73 باكستانياً، إلى جانب 12 بحرينياً، و4 من ميانمار.
كانت هذه تفاصيل خبر القبض على 141 متهماً في قضايا أمنية وإيداعهم سجون المباحث.. وهذه جنسياتهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.