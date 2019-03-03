محمد بن راشد يتسلم أوراق اعتماد تركي الدخيل سفيراً للمملكة لدى الإمارات

تسلم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في قصر الرئاسة في العاصمة أبوظبي صباح اليوم (الأحد)، أوراق اعتماد السفير تركي الدخيل، سفيراً للمملكة لدى الإمارات.
وأوضح الدخيل أنه نقل خلال تقديم أوراق اعتماده تحيات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، إلى رئيس دولة الإمارات ونائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، وأبدى باسم زملائه السفراء حرصهم على تعزيز علاقات المملكة مع الإمارات.
وكان الدخيل قد أدى الشهر الماضي القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بعد تعيينه سفيراً للمملكة لدى الإمارات.
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