بالصور.. ضبط عدد من مخالفي نهل الرمال بضواحي الدمام

تمكَّنت قوة المهام والحراسات بفرع الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية، من ضبط مخالفي نهل الرمال بضواحي مدينة الدمام.

قال المتحدث الإعلامي لفرع الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية، بندر المبارك، إن قوة المهام والحراسات بالفرع، تمكَّنت خلال الأسبوعين الماضيين، بالتعاون مع بلدية غرب الدمام، من ضبط ٨ شيولات، و٢ بكلين، و٣٣ شاحنة قلاب، قامت بتجريف الأراضي ونهل الرمال بطرق غير نظامية، بضواحي مدينة الدمام غرب طريق أبوحدرية وجنوب طريق بقيق- الدمام السريع.

وأشار المبارك، إلى أنه تم تسليم كل المضبوطات لبلدية غرب الدمام، موضحًا أن ذلك يأتي ضمن سلسلة حملات ضبط مخالفي نهل الرمال؛ حيث أصبحت سرقة الرمال تشكِّل هاجسًا أمنيًا يهدد سلامة المتنزهين والعابرين لتلك المنطقة، وتشويهًا لطبيعة الأرض.

وأكد المتحدث الإعلامي لفرع الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية، استمرار حملات الإدارة ضد مخالفي نهل الرمال ونقلها بطرق غير نظامية، مُشددًا على ضرورة التزامهم بالنظام.