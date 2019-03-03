«التخصصات الصحية» تطلق حملة للتعريف بـنظام «ممارس بلس» الإلكتروني

أطلقت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، اليوم الأحد، الحملة التوعوية والتعريفية للمنصة الإلكترونية الموحدة «ممارس بلس»، وذلك بهدف تقديم جميع الخدمات للممارسين الصحيين الإلكترونية دون الحاجة للقدوم إلى مقر الهيئة.

وأوضح نائب الأمين العام للشؤون التنفيذية للهيئة السعودية للتخصصات الصحية الدكتور محمد بن عبدالله السلطان في كلمة له خلال المناسبة، أن منصة «ممارس بلس» تأتي تحقيقا لـ «رؤية المملكة 2030» في التحول الرقمي، وتأكيدًا لاستراتيجية الهيئة التي تتمحور حول رعاية العميل، وتحقيق تجربة متميزة للعميل، وذلك من خلال تحقيق الحوكمة الإلكترونية، وتحقيق مبدأ الريادة في تقنية المعلومات.

وأشار إلى أن التحول الرقمي من أهم المبادرات ومحاور التغيير التي تقودها هيئة التخصصات الصحية، التي تهدف إلى الأتمتة الفعالة والمتكاملة لكل أعمال الهيئة؛ وذلك لتحقيق بيئة عمل أفضل من خلال الانسيابية في إجراءات العمل والتفاعل المتبادل بين الأنظمة الداخلية والخارجية، والتواصل والربط مع الجهات الداخلية والخارجية ذات العلاقة، وجمع البيانات المهمة من مصادرها وتقديمها بطريقة دقيقة وإبداعية للمستفيدين من داخل الهيئة وخارجها، واستخدام هـذه البيانات في رفع مستوى الخدمة وصناعة القرار داخل الهيئة و خارجها، ويعد ممارس بلس أحد أهم الخطوات الأساسية و الرئيسة في التحول الرقمي.

يُذكر أنه يمكن للممارسين الصحيين من داخل وخارج المملكة الدخول على منصة ممارس بلس، عبر الرابط https://smex12-5-en-ctp، المتوافقة مع كل أنظمة متصفحات الإنترنت لأجهزة الحاسب أو الأجهزة الذكية، والتقديم على جميع الخدمات المتاحة بطريقة إلكترونية متكاملة.

من جهته، قدم المدير التنفيذي للابتكار والتقنية محمد الثنيان، عرضًا تعريفيًا لمميزات النظام الإلكتروني «ممارس بلس» وما يقدمه من خدمات للممارسين الصحيين.

حضر حفل تكريم موظفي الهيئة السعودية للتخصصات الصحية الذين عملوا على تنفيذ المنصة الإلكترونية ممارس بلس.

يُذكر أن «ممارس بلس» هو النظام الموحد لخدمات الهيئة السعودية للتخصصات الصحية للممارس الصحي في المملكة٬ يمكن للممارسين من خلال هـذه البوابة التقديم على كل الخدمات مثل:

-التصنيف المهني من داخل ومن خارج المملكة.

-التسجيل المهني من داخل المملكة.

-إعادة التصنيف المهني.

-إعادة التسجيل المهني.

-دراسة مؤهل جديد.

-إصدار خطاب تدريب.

-إصدار شهادة براءة مهنية.

-الاعتراف بساعات التطوير المهني المستمر.

-الاطلاع على ساعات وسجل التطوير المهني المستمر.

-الاستفسارات وخدمات أخرى.