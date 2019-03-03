بالصور.. محافظ المجمعة يدشّن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني

دشَّن الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل، محافظ المجمعة، اليوم الأحد، حفل انطلاق فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني؛ تحت شعار «سلامة الأطفال غايتنا» في أسواق المجمعة مول، بحضور عدد من مسؤولي المحافظة.

وشهدت الفعاليات حفلًا خطابيًا، بدأ بتلاوة القرآن الكريم، ثم إلقاء مدير إدارة الدفاع المدني بمحافظة المجمعة، العقيد حمد بن ناصر المنيع، كلمة قال فيها، إن الفعاليات تأتي مشاركة للمنظمة الدولية للحماية المدنية؛ للاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني، الذي يوافق أول شهر مارس من كل عام، تحت شعار «سلامة الأطفال غايتنا».

وأشار العقيد المنيع، إلى أن الدفاع المدني يسعى لمد جسور التواصل مع جميع أفراد المجتمع؛ وذلك من أجل رفع مستوى السلامة والتبصير بأسباب وقوع الحوادث، والحرص على سلامة الأبناء، وضرورة تأمين بيئة آمنة لهم.

وعبَّر مدير إدارة الدفاع المدني بمحافظة المجمعة، عن شكره وتقديره للأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل، محافظة المجمعة؛ لاهتمامه وحرصه وتوجهاته ودعمه الدائم لمثل هذه الفعاليات، داعيًا أن تدوم على البلاد نعمتا الأمن والأمان، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

بعد ذلك، ألقى وكيل الشؤون التعليمية بعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة المجمعة، الدكتور عبدالكريم الحربي، كلمة أشار فيها إلى أهمية الدور الذي يقوم به الدفاع المدني، في التوعية وتنظيم مثل هذه الفعاليات.

كما شهدت الفعاليات مشهدًا تمثيليًا، قدمه عدد من طلاب مدارس منار سدير الأهلية، بعنوان «حياتنا بالسلامة أحلى»، بعد ذلك كرَّم محافظ المجمعة الجهات المشاركة في الحفل، كما قدم مدير إدارة الدفاع المدني بمحافظة المجمعة درعًا تذكارية بهذه المناسبة إلى محافظ المجمعة .

وفي نهاية الفعاليات، قام محافظ المجمعة بافتتاح المعرض المصاحب للحفل، الذي يشارك فيه عدد من الجهات الحكومية والأهلية؛ ليجري جولة بمشاركة الحضور داخل المعرض، كما استمع إلى شرح عن محتوياته.

تجدر الإشارة، إلى أن المعرض يستمر لمدة أسبوع على فترتين صباحية ومسائية .

ويأتي الاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني في أول مارس من كل عام، بعد أن حددته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1990م، وذلك بهدف التأكيد على أهمية الحماية المدنية، ونشر الوعي بالتأهب، واتخاذ الوسائل الوقائية وتدابير الحماية الذاتية، في حال وقوع حوادث أو كوارث، والتأكيد على أهمية الخدمات الوطنية المكافحة للكوارث، والإشادة بتضحيات وإنجازات أفراد الدفاع المدني.