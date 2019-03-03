11 كفيفًا يختتمون تدريبهم على صيد الأسماك بطريقة «الكاستينج» بجازان

اختتمت جمعية «الثريا» الخيرية للمكفوفين بمنطقة جازان أمس، الدورة التدريبية لتعليم صيد الأسماك بطريقة «الكاستينج» للمكفوفين، والتي جاءت تحت شعار «أنا أقدر» وذلك بشواطئ جزيرة فرسان .

وأوضح المدير التنفيذي للجمعية، أبوبكر بن محمد فرساني، أن الدورة التدريبية التي استمرت شهرًا واحدًا، جاءت كأحد البرامج التعليمية التي تقدمها الجمعية؛ حيث استفاد منها 11 كفيفًا، وتضمنت مجموعة من ورش العمل التدريبية والنظرية والتطبيقية لتعليم المكفوفين طرق صيد الأسماك باستخدام القصبة والطعم الصناعي «الكاستينج» بقاعة التدريب في مدينة الملك فيصل الرياضية بمدينة جيزان، وبمشاركة مدربين متخصصين، وذلك بالتعاون بين الجمعية ومكتب الهيئة العامة للرياضة بالمنطقة وفريق سنارة جازان للكاستينج.

من جانبه قال مدرب الدورة حسن بن محمد عتال، إن الدورة جاءت بهدف استثمار الموروث البحري بجازان والمحافظة على التراث وتعليمه للمكفوفين لبث روح المنافسة بينهم، واستثمار أوقاتهم وتحدي الإعاقة بتعليمهم طرق الصيد؛ لتصبح مصدرًا للرزق أو الهواية، مشيرًا إلى أن المتدربين أبدوا تجاوبًا متميزًا أسهم في نجاح الدورة وتحقيق أهدافها التدريبية .

وشهد الحفل الختامي تكريم المتدربين والمساهمين في نجاح الدورة التدريبية، وذلك بحضور وكيل محافظة جزر فرسان أحمد بن محمد عثمان ومدير مركز التنمية الاجتماعية بجازان عبدالله بن حسن الأمير .