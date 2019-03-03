أمير القصيم يدشن فاعليات اليوم العالمي للدفاع المدني بالمنطقة

دشن أمير منطقة القصيم فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة اليوم، فاعليات اليوم العالمي للدفاع المدني لهذا العام تحت شعار «سلامة الأطفال غايتنا».

واطلع على المعرض المصاحب الذي تضمن نماذج من الفاعليات التي ستنفذ بكافة مدن ومحافظات المنطقة والموجهة لمختلف شرائح المجتمع، خصوصًا للأطفال تطبيقًا لشعار هذا العام.

كما دشن الحملة التعريفية لكاشف الدخان التي أطلقتها مديرية الدفاع المدني بالقصيم بالتزامن مع الاحتفالات باليوم العالمي للدفاع المدني للدعوة لأهمية تركيب أجهزة كاشف الدخان بالمنازل بهدف الحد من الحرائق، وما ينجم عنها من خسائر بشرية ومادية، كما كرّم الجهات المشاركة.

وقدّم مدير الدفاع المدني بالقصيم اللواء عبدالرحمن الصالح بهذه المناسبة شكره لأمير القصيم على رعايته وتشدينه فاعليات اليوم العالمي للدفاع المدني بالمنطقة، والتي تأتي تجسيدًا لحرصه على توسيع دائرة ثقافة الوعي الوقائي ونشر مفاهيم السلامة العامة في المجتمع.

ونوه أمير القصيم خلال التدشين بالدعم غير المحدود الذي تتلقاه القطاعات العسكرية كافة، من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد، مؤكدًا أن ما توليه القيادة من اهتمام ودعم لأجهزتها المختلفة يأتي حرصًا منها على توفير أفضل الرعاية للمواطن.

ولفت أمير القصيم إلى أن المشاركة الفاعلة للدفاع المدني بالقصيم التي تواكب اليوم العالمي للدفاع المدني، تأتي لإظهار مدى أهمية مثل هذه الأيام لنشر الوعي وثقافة السلامة وتكثيف توعية المواطنين عامة، تماشيًا مع تبني رؤية المملكة 2030 التي تركز على تعزيز دور الدفاع المدني في إتقانه لأدواته وتقنياته في سبيل الاضطلاع بمسؤولياته في حماية الأرواح والممتلكات.