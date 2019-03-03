السعودية اليوم / محافظ المذنب يدشن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني



المذنب 26 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 03 مارس 2019 م واس

دشن محافظ المذنب المكلف عبدالرحمن بن عوده السعوي اليوم , فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني والمقام تحت شعار "سلامة الأطفال غايتنا" , بتنظيم من إدارة الدفاع المدني بالمحافظة وبمشاركة أكثر من 12 جهة حكومية وأهلية بالمحافظة, وذلك بالمركز الحضاري بالمحافظة.

وقدم مدير إدارة الدفاع المدني بالمحافظة العقيد محمد بن إبراهيم السعودي شرحًا مفصلًا عن تفاصيل الفعاليات المقامة التي تسعى إلى نشر ثقافة السلامة وتعزيز دور الدفاع المدني والاضطلاع بمسؤولياته في حماية الأرواح والممتلكات.

وأشار إلى أن المعرض المقام صاحبه عدد من النشرات التوعية التي جرى توزيعها في عدد من المواقع بالمحافظة , مؤكداً أن المشاركة تأتي تعزيزاً لإيصال رسالة للمجتمع على أهمية جهود سلامة أطفالنا ضمن أهداف الجهاز الذي يسعى إلى حماية الأرواح والممتلكات , مقدمًا شكره للمحافظ وللجهات المشاركة كافة.

من جهته نوه محافظ المذنب المكلف عبدالرحمن السعوي بالجهود المبذولة من قبل إدارة الدفاع المدني بالمحافظة والجهات المشاركة في توعية افراد المجتمع , مؤكداً أهمية القطاع ودوره الكبير في الحفاظ على سلامة المجتمع وحمايته.

حضر الحفل مدير شرطة المحافظة العميد أحمد الدبيبي , ومدير تعليم المحافظة عثمان العثمان , وعدد من مديري الجهات الحكومية والخاصة , والأهالي.

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19:45ت م

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