السعودية اليوم / أمانة نجران تجرى عملية السحب بالقرعة العلنية على محال سوق الأعلاف



نجران 26 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 03 مارس 2019 م واس

أجرت أمانة منطقة نجران اليوم, عملية السحب بالقرعة العلنية لمحال سوق الأعلاف بمخطط صهبان بمدينة نجران.

وأوضح أمين نجران المهندس حمد بن حسين عيبان أن الأمانة أجرت عملية السحب بالقرعة العلنية, بحضور المستثمرين لضمان الشفافية وحفظ الحقوق للمتقدمين للاستثمار, سعياً من أمانة نجران لتحفيز البيئة الاستثمارية في المنطقة في شتى مجالات الأنشطة البلدية.

وبين عيبان أن المحال عبارة عن مستودعات أعلاف بسوق صهبان جرى طرحها للاستثمار أمام المستثمرين, لافتًا الانتباه إلى أن عدد المتقدمين على هذه الفرص وصل إلى 960 متقدمًا.

وحرصت أمانة منطقة نجران ممثلة في الإدارة العامة للاستثمارات على طرح هذه المستودعات للحد من ظاهرة البيع العشوائي في الشوارع وتنظيم موقع مخصص يخدم الجميع.

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19:32ت م

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