

العيص 26 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 03 مارس 2019 م واس

احتفى الدفاع المدني بمحافظة العيص اليوم، باليوم العالمي للدفاع المدني تحت شعار "سلامة الأطفال غايتنا", بحضور المحافظ فيصل الحويفي, وذلك بفرع الكلية التقنية بالمحافظة.

وأوضح مدير ادارة الدفاع المدني بالعيص النقيب محمد سعد الجهني أن الفعاليات تشمل استعراض لآليات الدفاع المدني ومشاركات متنوعة لعدد من الجهات الحكومية بالمحافظة, إلى جانب فعاليات تثقيفية وتوعوية للتعريف بأهمية كاشف الدخان، مُشيراً إلى أن شعار هذا العام يركز على فئة غالية وهم الأطفال، بهدف الحرص على سلامتهم في أماكن تواجدهم بالمنزل أو المدرسة أو المرافق العامة التي يرتادونها.

ودعا جميع أولياء الأمور والمعلمين والمشرفين للاهتمام بسلامة الأطفال والأخذ بوسائل السلامة والاستفادة من حملة التعريف بكاشف الدخان المصاحب للفعاليات, وتوعية وتثقيف الأطفال وتعليمهم على كل ما يسهم بحمايتهم من المخاطر بإذن الله.

يُذكر أن المعرض المصاحب للفعاليات يشتمل على جناح للدفاع المدني وأجنحة أخرى للجهات الحكومية، كما يتضمن مسرحًا عامًا, بالإضافة إلى توزيع البروشورات التوعوية والهدايا, وإقامة المسابقات الثقافية.

// انتهى //

19:27ت م

0225





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مدني العيص يحتفي باليوم العالمي للدفاع المدني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.