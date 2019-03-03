السعودية اليوم / المرصد السوري لحقوق الإنسان يؤكد تضيق الخناق على من تبقى من تنظيم "داعش" الإرهابي في الباغور



لندن 26 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 03 مارس 2019 م واس

قتل ما لا يقل عن 18 إرهابيًا اليوم في الاشتباكات التي وقعت بين ما تبقى من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي " في منطقة الباغور ، وقوات سوريا الديمقراطية والتحالف الدولي .

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان اليوم أن الاشتباكات بين الجانبين في منطقة الباغور ما تزال عنيفة ومستمرة ، مشيراً إلى أنه نتج عنها مقتل ما لا يقل عن 18 من منسوبي التنظيم الإرهابي من بينهم ثلاثةٌ انتحاريون متطرفون فجروا أنفسهم بأحزمة ناسفة وعربات مفخخة.

وأوضح البيان أن قوات سوريا الديمقراطية أحرزت مزيداً من التقدم خلال الساعات الماضية مما مكنها من تضييق الخناق أكثر فأكثر على عناصر التنظيم المتبقية بالمنطقة، مشيراً إلى أن عمليات تمشيط تقوم بها قوات سوريا والتحالف الدولي حالياً للمزارع والمناطق التي تقدمت إليها من خلال تفكيك عبوات وألغام والبحث عن ما تبقى من عناصر التنظيم الإرهابي .

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18:07ت م

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