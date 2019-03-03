السعودية اليوم / لجنة الأزمة الليبية توزع مساعدات إنسانية ل أربع مئة أسرة فى سرت



طرابلس 26 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 03 مارس 2019 م واس

وزَّعت لجنة الأزمة الليبية بشرق سرت، مساعدات إنسانية على 400 أسرة من ذوي الدخل المحدود.

وأوضح مصدر مسؤول في اللجنة، في تصريحات صحفية اليوم، أن المساعدات وُجِّهت إلى القاطنين في منطقتي سلطان والعامرة شرق المدينة، بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وأشار المصدر إلى أن المساعدات تمثلت في مواد غذائية وسلع تموينية.

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17:49ت م

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