شكرا لقرائتكم خبر عن َضبط قائد سيارة مارس التفحيط بتبوك والان نبدء بالتفاصيل

ألقى مرور منطقة تبوك القبض على قائد المركبة الجيب الذي كان يمارس التفحيط والاستعراض والنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وسيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.



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