شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية : التدخلات الإيرانية المهدد الرئيسي لدولنا ومجتمعاتنا والان نبدء بالتفاصيل

• العمل على تجفيف منابع تمويل الإرهاب والتطرف ومكافحة غسل الأموال

• تطوير القدرات التقنية لوزارات الداخلية مطلب في غاية الأهمية

• المملكة طورت قدراتها الأمنية والتقنية مما انعكس إيجاباً على جميع قطاعاتها

عقد وزراء الداخلية العرب في العاصمة التونسية اليوم اجتماعات الدورة السادسة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب، تحت رعاية فخامة الرئيس الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية التونسية .

ورأس وفد المملكة في الاجتماع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب .

وكان لسمو الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف كلمة في الاجتماع نقل في مستهلها تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ،و صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - وتمنياتهما للجميع بالتوفيق والسداد.

وأعرب سموه عن شكره لفخامة الرئيس الباجي قائد السبسي على رعايته للدورة السادسة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب، وللشعب التونسي الشقيق على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، ولمعالي وزير الداخلية التونسي هشام الفوراتي على افتتاحه أعمال الدورة.

وقال سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود : " لقد سعى مجلسنا هذا منذ تأسيسه إلى الإسهام في تعزيز مفهوم العمل العربي المشترك من خلال جهوده وأنشطته في حماية أمن واستقرار دولنا، إلا أننا نعيش اليوم نعيش أوضاع ومتغيرات كبيرة تشهدها منطقتنا العربية، حيث باتت التدخلات الخارجية وعلى رأسها التدخلات الإيرانية المهدد الرئيسي لدولنا ومجتمعاتنا، بما تحمله من محاولات حثيثة لزعزعة الاستقرار والأمن في بلداننا، وزرع الفرقة بين شعوبنا".

وأضاف سموه :" أنا على ثقة عالية بأن مجلسكم الموقر يستشعر خطورة الموقف، ويعمل جاهداً وباقتدار على درء هذه الأخطار والمهددات".

وتابع سمو وزير الداخلية قائلاً :" يشكل الإرهاب والتطرف تهديداً مباشراً للعالم أجمع، وعلينا السعي دون كلل أو ملل وبلا هوادة إلى تكثيف الجهود والتنسيق في التصدي القوي والفعال لهذه التهديدات، مع الاستمرار في العمل على تجفيف منابع تمويل الإرهاب والتطرف بما في ذلك مكافحة جرائم غسل الأموال".

وبين سموه أن موضوعات الهجرة غير الشرعية، والجريمة المنظمة، وأمن الحدود، ومكافحة المخدرات، وقضايا حقوق الإنسان، والأمن السيبراني، وكيفية التعامل معها على لاتزال على رأس أولويات المجلس.

وأضاف سموه : يأتي اجتماعنا المشترك غداً مع مجلس وزراء العدل تجسيدّا لحرصنا جميعاً على التصدي لهذه المخاطر والتحديات عن طريق تفعيل الاتفاقيات الأمنية والقضائية، وتفعيل الإستراتيجيات والاتفاقيات والقرارات ذات الصلة بمكافحة الإرهاب الصادرة عن مؤسسات العمل العربي المشترك، والدفع بالتكامل والتنسيق مع بقية مجالس الجامعة العربية.

وأكد سموه أن تطوير القدرات التقنية لوزارات الداخلية واستمرارها في مواكبة التكنولوجيا العصرية مطلب في غاية الأهمية وفقاً للتحولات التي تعيشها بلداننا ومجتمعاتنا ويجعل الاتساق بين الأجهزة الأمنية في مكافحة الجرائم بكافة أنواعها في أعلى المستويات، مشيراً سموه إلى أن وزارة الداخلية في المملكة استشرفت هذا الواقع، وسعت مبكراً لتطوير قدراتها الأمنية والتقنية وقطعت شوطاً كبيراً انعكس إيجاباً على جميع قطاعاتها ولازالت في حالة تطوير مستمر.