شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية « نسر روسي » عبر سماء المملكة 10 مرات والان نبدء بالتفاصيل
جهاز التتبع الذى تم العثور علية مثبتا على ظهر النسر كشف عن خطوط سيره أثناء تلك الرحلات التى انتهت بموته فى يناير الماضى
وحياة ورحلات هذا النسر والتى استمرت على مدار 20 عاما بدأت من روسيا مرورا بالعديد من الدول من بينها المملكة وصولا إلى السودان والعودة مره أخرى ود بدا واضحا تجنب النسر العبور فوق المسطحات المائية مثل الخليج العربى والبحر الأحمر .
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