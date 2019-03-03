شكرا لقرائتكم خبر عن "الأمر المعروف " تطلق حملة لمواجهة الجرائم المعلوماتية والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح الرئيس العام أن مكافحة جرائم المعلوماتية هدف استراتيجي للرئاسة، وهي تشارك في ذلك ضمن الجهات التي وجه المقام السامي بقيامها بمواجهة هذا الخطر ومكافحة هذه الجريمة.
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