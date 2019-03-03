شكرا لقرائتكم خبر عن "الأمر المعروف " تطلق حملة لمواجهة الجرائم المعلوماتية والان نبدء بالتفاصيل

دشن الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند بمكتبه اليوم, حملة "حصين" للتوعية بخطورة جرائم المعلوماتية والوقاية منها التي تنظمها الرئاسة العامة لرفع مستوى الوعي لدى جميع فئات المجتمع بخطورة الجريمة المعلوماتية والممارسات التي تمثل هذه النوعية من الجرائم.

وأوضح الرئيس العام أن مكافحة جرائم المعلوماتية هدف استراتيجي للرئاسة، وهي تشارك في ذلك ضمن الجهات التي وجه المقام السامي بقيامها بمواجهة هذا الخطر ومكافحة هذه الجريمة.