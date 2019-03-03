اخبار السعوديه

"الأمر المعروف " تطلق حملة لمواجهة الجرائم المعلوماتية

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن "الأمر المعروف " تطلق حملة لمواجهة الجرائم المعلوماتية والان نبدء بالتفاصيل

دشن الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند بمكتبه اليوم, حملة "حصين" للتوعية بخطورة جرائم المعلوماتية والوقاية منها التي تنظمها الرئاسة العامة لرفع مستوى الوعي لدى جميع فئات المجتمع بخطورة الجريمة المعلوماتية والممارسات التي تمثل هذه النوعية من الجرائم.

وأوضح الرئيس العام أن مكافحة جرائم المعلوماتية هدف استراتيجي للرئاسة، وهي تشارك في ذلك ضمن الجهات التي وجه المقام السامي بقيامها بمواجهة هذا الخطر ومكافحة هذه الجريمة.


كانت هذه تفاصيل خبر "الأمر المعروف " تطلق حملة لمواجهة الجرائم المعلوماتية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

2019 © -
الرجوع الى الاعلى