شكرا لقرائتكم خبر عن برعاية الملك.. الرياض تستضيف مؤتمر الطيران المدني إبريل المقبل والان نبدء بالتفاصيل

برعاية خادم الحرمين الشريفين ..تنظّم الهيئة العامة للطيران المدني مؤتمر الطيران المدني الدولي 2019 خلال الفترة من 25 ـ 26 رجب 1440هـ الموافق 1 ـ 2 أبريل 2019 في فندق الريتز كارلتون بمدينة الرياض بمشاركة نخبة رفيعة المستوى من وزراء النقل ورؤساء هيئات الطيران المدني والخبراء المختصين من الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بقطاع الطيران المدني.



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