شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة تبوك تنشئ 32 مضمار مشاة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نادر العنزي (تبوك)

واصلت أمانة منطقة تبوك وبلدياتها التابعة جهودها في مجال أنسنة المدن وذلك بإنشاء ٣٢ مضمار مشاة بأطوال متعددة في مختلف أنحاء المنطقة.

وقال المتحدث الرسمي لأمانة منطقة تبوك بأن الأمانة وإيماناً منها بأهمية الرياضة وممارستها ومواكبة لرؤية المملكة ٢٠٣٠ والتي تهدف إلى رفع نسبة ممارسي الرياضة من ١٣٪‏ إلى ٤٠٪‏ فقد قامت بإنشاء مضامير للمشاة في مواقع متفرقة ومميزة من منطقة تبوك تحيط بها الأشجار والمسطحات الخضراء.

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وبين المهندس الغبان بأن الأمانة أنشأت (٥) مضامير بأطوال متنوعة مابين (١٥٠٠)م إلى (٢٠٠٠)م في مختلف أنحاء المدينة.

كما قامت بلدية ضباء بإنشاء مضامير مشاة بأطوال تصل إلى (٣١٦٦)م، وفي محافظة حقل تم إنشاء ٤ مضامير وفي محافظة أملج بلغ عدد مضامير المشاة (٧) مضامير يبلغ متوسط طولها (٣٠٠٠)م.

وفي محافظة تيماء تم إنشاء (٣) مضامير وفي محافظة الوجه تم إنشاء مضمارين آخرين.وأوضح المهندس الغبان بأن مجموع مضامير المشاة في المنطقة بلغ (٣٢) مضماراً وذلك لخدمة أهالي المنطقة وزوارها من المواطنين والمقيمين.