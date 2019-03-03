شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة في العاصمة المقدسة.. «غرفة مكة» تحتضن «هاكثون» طبي بحثي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد اللحياني (مكة المكرمة)

في سابقة هي الأولى من نوعها، تستضيف الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة فعاليات أول «هاكثون» طبي بحثي في العاصمة المقدسة، خلال الفترة من 21 – 23 مارس الجاري.

وقال رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة هشام بن محمد كعكي إن «الهاكثون» عبارة عن تجمع لمجموعة من الأشخاص ذوي التخصصات العلمية المختلفة والخبرات المتنوعة سيجتمعون لحل مشكلة أو اختراع وابتكار أفكار وأجهزة أو خدمات جديدة تقدم في صيغتها النهائية كأنموذج تجاري.

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وأكد كعكي أن غرفة مكة المكرمة تفخر وتعتز باحتضان «هاكثون» مكة الطبي البحثي للمرة الأولى في العاصمة المقدسة.

ولفت إلى الإقبال الكبير على المشاركة في «الهاكثون» الذي يشرف عليه مركز بحوث الطب والعلوم الطبية بعمادة البحث العلمي في جامعة أم القرى، كاشفا تسجيل أكثر من 90 متخصصا ومتخصصة في الطب البشري وطب الأسنان والعلوم الطبية والصيدلة والحاسب الآلي ونظم المعلومات وإدارة الأعمال والتمريض والصحة العامة، خلال الساعات الثلاث الأولى لفتح باب التقدم، متوقعا إقبال مزيد من أعضاء هيئة التدريس والأطباء والطلاب والموظفين خلال الفترة القليلة القادمة.

من جانبه، قال رئيس مركز بحوث الطب والعلوم الطبية بعمادة البحث العلمي في جامعة أم القرى الدكتور خالد أبو الشامات إن فعاليات «هاكثون» مكة الطبي البحثي الأول ستشهد سلسلة من المحاضرات والندوات التي تساعد المشاركين على تطوير أفكارهم ومقترحاتهم، إضافة إلى تكوين فرق عمل لا يزيد كل منها عن خمسة إلى ستة أشخاص بحيث يعمل كل فريق على تطوير فكرة ما، وفق مبادئ وأسس البحث العلمي مع التركيز على المنظور الاقتصادي وكيفية جني أرباح من هذا المشروع إضافة إلى موائمة الفكرة لرؤية المملكة 2030.