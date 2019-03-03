شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تكشف أعداد وتخصصات الدارسين في الخارج بدول الابتعاث حول العالم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - يوسف عبدالله (جدة)

أصدرت وكالة وزارة التعليم لشؤون الابتعاث، نشرة الابتعاث الشهرية لشهر فبراير المنصرم من العام الحالي 2019، كاشفة فيها أعداد المبتعثين الحاليين من الجنسين (ذكورا وإناثا)، موضحة المبتعثين المقيدين الجدد، والمبتعثين الخريجين، مصنفة إياهم حسب درجاتهم العلمية، والتخصصات الدراسية، وأعدادهم في الدول المبتعثين للدراسة إليها.

وفي تفاصيل النشرة، أوضحت وكالة وزارة التعليم لشؤون الابتعاث أن «المبتعثين الحاليين» يبلغ عددهم 92.997 مبتعثا من الجنسين، منهم 61.143 مبتعثا (بنسبة 66%)، و31.854 مبتعثة (بنسبة 34%)، مشيرة إلى أن الطلاب المبتعثين منهم 52.038، والموظفين المبتعثين 18.560، والدارسين على حسابهم الخاص 13.049، ومرافقي الدارسين 9350.

وكشفت الوكالة أن أعداد المبتعثين الحاليين من الجنسين مصنفين حسب دراستهم كالتالي: «بكالوريوس» 45.583، «ماجستير» 17.220، «دكتوراه» 11.832، «لغة» 9510، «زمالة» 2593، «دبلوم» 2075، «تدريب» 1817، «تعليم خاص» 1606، «تخصص دقيق» 739، «تجسيرية» 22.

أما تصنيفهم حسب التخصصات كالتالي: «الأعمال التجارية والإدارة» 19.920 مبتعثا بنسبة 21%، «الهندسة والصناعات الهندسية» 18.894 مبتعثا بنسبة 20%، «الطب والخدمات الطبية» 18.297 مبتعثا بنسبة 20%، «الدراسات الإنسانية» 11.263 مبتعثا بنسبة 12%، «علوم الحياة» 6470 مبتعثا بنسبة 7%، «المعلوماتية» 6307 بنسبة 7%، «المجالات الأخرى» 11.846 مبتعثا بنسبة 13%.

أما تصنيف المبتعثين الحاليين من الجنسين حسب الدول المبتعثين إليها فجاء كما يلي: أمريكا 51.083 مبتعثا، بريطانيا 14.614 مبتعثا، أستراليا 6694 مبتعثا، ألمانيا 1929 مبتعثا، إيرلندا 1162 مبتعثا، فرنسا 743 مبتعثا، هولندا 404 مبتعثين، الصين 382 مبتعثا، النمسا 339 مبتعثا، اليابان 319 مبتعثا، بقية الدول 15.328 مبتعثا.

وفي تفاصيل النشرة الإحصائية لإجمالي المبتعثين، أوردت الوكالة أن عدد "المقيدين الجدد" 1201 مبتعث من الجنسين، منهم 777 مبتعثا بنسبة 65%، و424 مبتعثة بنسبة 35%، كاشفة أن الطلاب المبتعثين 934، والموظفين المبتعثين 202، والدارسين على حسابهم الخاص 22، ومرافقي الدارسين 43.

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وأشارت إلى أن أعداد المبتعثين المقيدين الجدد من الجنسين مصنفين حسب دراستهم كالتالي: «بكالوريوس» 540 مبتعثا، «ماجستير» 386 مبتعثا، «دكتوراه» 121 مبتعثا، «لغة» 58 مبتعثا، «دبلوم» 53 مبتعثا، «الزمالة» 26 مبتعثا، «تدريب» 14 مبتعثا، «تخصص دقيق» 3 مبتعثين، أما تصنيفهم حسب التخصصات العلمية كالتالي: «الأعمال التجارية والإدارة» 322 مبتعثا بنسبة 27%، «الطب والخدمات الطبية» 276 مبتعثا بنسبة 23%، «الهندسة والصناعات الهندسية» 228 مبتعثا بنسبة 19%، «المعلوماتية» 111 مبتعثا بنسبة 9%، «الدراسات الإنسانية» 90 مبتعثا بنسبة 7%، «علوم الحياة» 74 مبتعثا بنسبة 6%، «العلوم الاجتماعية» 33 مبتعثا بنسبة 3%، «علوم» 33 مبتعثا بنسبة 3%، «لغة» 23 مبتعثا بنسبة 2%، «الخدمات الشخصية والأمنية» بنسبة 1% من المبتعثين.

أما توزيع «المقيدين الجدد» حسب الدول المبتعثين إليها كالتالي: أمريكا 485 مبتعثا، أستراليا 373 مبتعثا، بريطانيا 250 مبتعثا، فرنسا 8 مبتعثين، ألمانيا 7 مبتعثين، نيوزلندا 7 مبتعثين، دول أخرى 71 مبتعثا.

وتضمنت النشرة الشهرية للوكالة إحصاء المبتعثين «المقيدين الجدد» عبر «برنامج خادم الحرمين الشريفين»، إذ بلغ عددهم 584 مبتعثا من الجنسين، منهم 373 مبتعثا، و211 مبتعثة، 455 مبتعثا منهم ضمن «مسار وظيفتك وبعثتك»، و108 مبتعثين ضمن «برنامج الشراكات»، و3 مبتعثين ضمن «برنامج النخبة»، و18 مبتعثا ضمن «البرنامج الطبي».

وكشفت أن المبتعثين عن طريق «الإلحاق» بلغ عددهم 374 مبتعثا من الجنسين، منهم 238 مبتعثا، و136 مبتعثة.

إضافة إلى ذلك، أوضحت وكالة شؤون الابتعاث في وزارة التعليم أن الخريجين الجدد بلغ عددهم 143 مبتعثا من الجنسين، منهم 70 مبتعثا بنسبة 49%، و73 مبتعثة بنسبة 51%، مبينة أن الطلاب المبتعثين 42، والموظفين المبتعثين 64، والدارسين على حسابهم الخاص 37.

وعن تفاصيل «الخريجين الجدد» من المبتعثين حسب دراستهم، أوضحت الوكالة أن أعدادهم كالتالي: «بكالوريوس» 52 مبتعثا، «ماجستير» 49 مبتعثا، «دكتوراه» 24 مبتعثا، «تدريب» 8 مبتعثين، «الزمالة» 6 مبتعثين، «دبلوم» 3 مبتعثين، «تخصص دقيق» مبتعث واحد، وجاء تصنيفهم حسب التخصصات كما يلي: «الطب والخدمات الطبية» 45 مبتعثا بنسبة 32%، «الأعمال التجارية والإدارة» 40 مبتعثا بنسبة 28%، «علوم الحياة» 14 مبتعثا بنسبة 10%، «الدراسات الإنسانية» 12 مبتعثا بنسبة 8%، «الهندسة والصناعات» 12 مبتعثا بنسبة 8%، «المعلوماتية» 9 مبتعثين بنسبة 6%، «العلوم الاجتماعية» 6 مبتعثين بنسبة 4%، «فنون» 3 مبتعثين بنسبة 2%، «علوم التربية» مبتعثان بنسبة 2%، مشيرة إلى أن تصنيفهم حسب الدول المبتعثين إليها جاء كالتالي: بريطانيا 37 مبتعثا، أمريكا 20 مبتعثا، أستراليا 18 مبتعثا، إيرلندا 10 مبتعثين، دول أخرى 58 مبتعثا.