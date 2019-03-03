شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام ينوه بإنجازات «المكتبة الوطنية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

اطلع وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة اليوم (الأحد) على أبرز مهمات مكتبة الملك فهد الوطنية، والدور المنوط بها وما أنجزته خلال السنوات الماضية، وأشاد بما شاهده من مقتنيات نادرة تمتلكها المكتبة وما تقدمه من خدمات جليلة للباحثين والباحثات والمجتمع.

جاء ذلك خلال زيارة للمكتبة، حيث كان في استقباله أمينها العام محمد بن عبدالعزيز الراشد، واستمع الوزير الشبانة إلى شرح وافٍ عن أهداف المكتبة ومحتوياتها ونظام الإيداع المعمول به فيها وخطواتها في هذا الشأن.

وتجول وزير الإعلام بين إدارات المكتبة وأقسامها المختلفة، اطلع خلالها على قاعات المجموعات العامة وما تضمه من كتب ومراجع، والمخطوطات والكتب النادرة، وفي الختام أهديت له مجموعة من إصدارات المكتبة القيمة.