السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - جدة

في حين أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة وفاة شخص كل 13 ثانية في مختلف أنحاء العالم نتيجة الأخطاء الطبية، ما يعادل وفاة 2,6 مليون شخص كان بالإمكان إنقاذھم، قال اليوم في ختام جلسات أعمال القمة الوزارية العالمية الرابعة لسلامة المرضى في محافظة جدة تحت عنوان "دعم سلامة المرضى في الدول المتوسطة والأقل نموا" إن عبء الأخطاء الطبية لا يقتصر فقط على من سلبت منھم حياتھم، ولكن التأثير الأعلى يكون على أحبتھم وأھاليھم الذين تأثرت حياتھم بفقدانھم، وتركوا وراءهم فجوة بلا مبررات ولا أسباب.

وأوضح أن المملكة أخذت على عاتقھا استضافة ھذه القمة الوزارية المهمة، لما لھا من دور ريادي عالمي في تعزيز ودعم سلامة المرضى، وخاصة في الدول المتوسطة والأقل نموا، حيث قدمت حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مساعدات تجاوزت 675 مليون دولار من عام 2015 حتى يومنا ھذا لدعم الأعمال الإنسانية لمشاريع الصحة والمياه والإصحاح البيئي والتغذية في ھذه الدول.

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وأضاف أن وزارة الصحة بالمملكة تهتم بتعزيز سلامة المرضى، كما أنشأت المركز الوطني لسلامة المرضى الذي يضع الأھداف والمؤشرات وتوفير التدريب اللازم لتحقيق أعلى مستويات السلامة ومراكز عدة داعمة.

من جانبه أعرب رئيس منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس ادهانوم غيبرييسوس عن شكره وتقديره للمملكة على الدور الريادي الذي تقوم به للعناية بالرعاية الصحية، وقال:" إن المملكة قامت بأعمال عظيمة وتطوير كبير بهدف الاهتمام بسلامة المرضى، ومن ذلك إنشاء المركز السعودي لسلامة المرضى، إضافة إلى تبني المملكة برنامج منظمة الصحة العالمية لإدراج برنامج سلامة المرضى في التعليم، إلى جانب تدريب عملاء الصحة، وإدراج سلامة الأدوية، ومبادرة المستشفيات لسلامة المرضى".

ولفت إلى أن مايو المقبل سوف تناقش دول المنظمة فكرة اختيار يوم 17 من سبتمبر يوما عالميا لسلامة المرضى، وذلك في الاجتماع السنوي للمنظمة في سويسرا، مشيرا إلى أن نحو 2.6 مليون شخص يلقون حتفهم سنويا، بسبب الممارسة غير الصحية، وأكثر هذه الحالات من الممكن تفاديها.