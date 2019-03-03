وزير الإعلام يطلع على إنجازات مكتبة الملك فهد الوطنية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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زار وزير الإعلام تركي الشبانة اليوم مكتبة الملك فهد الوطنية، وكان في استقباله أمين عام المكتبة محمد الراشد.

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واستمع الوزير الشبانة خلال الزيارة لشرح واف عن أهداف المكتبة ومحتوياتها ونظام الإيداع المعمول به في المكتبة وخطواتها في هذا الشأن، كما اطلع على أبرز مهام المكتبة والدور المنوط بها وما أنجزته خلال السنوات الماضية.

وتجول بين إدارات المكتبة وأقسامها المختلفة اطلع خلالها على قاعات المجموعات العامة وما تضمه من كتب ومراجع، ومخطوطات وكتب نادرة.

وأهديت له مجموعة من إصدارات المكتبة القيمة، فيما سجل الشبانة كلمة في سجل الزيارات، أشاد فيها بما شاهده من مقتنيات نادرة تمتلكها المكتبة وبما تقدمه من خدمات جليلة للباحثين والباحثات والمجتمع، متمنيا للجميع دوام التوفيق.