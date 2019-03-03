تدريب وتوظيف طلاب تقنية الطائف بمشروع إسكان مدينة الورود

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الطائف

عقد عميد الكلية التقنية بالطائف المهندس حمد القاسم اجتماعا مع مدير الشؤون الإدارية والمالية بشركة إدارة للتنمية والتطوير - مشروع مدينة الورود المهندس محمد المطوع بشأن تدريب وتوظيف عدد من المتدربين بأقسام الكلية في مشروع إسكان مدينة الورود.

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ووجه القاسم شكره للقائمين على مشروع مدينة الورود في المساهمة بتدريب وتوظيف عدد من متدربي الكلية عبر أقسامها المختلفة سواء عبر التدريب التعاوني للمتدربين أو التوظيف المباشر، مشيرا إلى أنه تم توجيه رؤساء الأقسام ومنسقي التدريب والتوظيف بالكلية بتسهيل إنهاء الإجراءات واستكمال جميع المتطلبات مع الشركة المنفذة للمشروع.

من جهته أكد المهندس المطوع أن الشركة تسعى إلى تدريب وتوظيف متدربي الكلية في الأقسام التخصصية التي يحتاجها المشروع وتعول كثيرا على خريجي الكلية، قائلا "ستقدم الشركة للمتدربين مزايا وظيفية مغرية تلائم التخصصات المطلوبة".

يذكر أن مشروع مدينة الورود يعد كأحد أبرز المشروعات السكنية التي أعلن عن إطلاقها برنامج (سكني) التابع لوزارة الإسكان بالشراكة مع القطاع الخاص ويقع المشروع على مساحة تتجاوز 6 ملايين متر مربع داخل النطاق العمراني ويتضمن المشروع 4775 فيلا سكنية بمساحات مختلفة.