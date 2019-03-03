، مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز بالرياض يُجري عملية غير مسبوقة لمريض ،

محمد بن مسعود - الدمام - أطباؤه نجحوا في تركيب صاعق منظّم لضربات القلب له

أجرى مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز، بنجاح عملية تركيب جهاز صاعق منظم وداعم لضربات القلب (CRTd) لمريض يعاني من ضعف شديد في عضلة القلب، وذلك لأول مرة من نوعها في المستشفى.

وأوضح الدكتور سامي الأسمري رئيس قسم أمراض القلب بمستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز؛ أن العملية التي أُجريت لأول مرة بالمستشفى وتكلّلت بنجاح، تمت تحت إشراف الدكتور وليد القنية استشاري أمراض وكهرباء القلب، والدكتورة وفاء الداوود استشارية أمراض وكهرباء القلب.

ولفت الدكتور الأسمري إلى أن مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز دأب على إجراء عمليات نوعية خلال الفترة الماضية، بأيدي كوادره الطبية المؤهلة، مشيراً إلى اهتمام إدارة المستشفى بتطوير العمليات الطبية والاستعانة بأفضل الممارسات لخدمة مرضاه.

وكان فريق طبي بمستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز بالرياض، نجح في إنقاذ حياة مريض في وقت سابق بعد السيطرة على النزيف الحادّ، وإيقافه تماماً، عقب إجراء عملية بالأشعة التداخلية عن طريق القسطرة، لتستقرّ حالته دون اللجوء إلى التدخل الجراحي.

وفي تطور لافت، أعلن المستشفى مؤخراً أنه حقق نسبة التزام بنوعية العمليات الموصى إجراؤها كجراحة يوم واحد من قبل وزارة الصحة، بنسبة 98%، إلى جانب إجراء المستشفى مجموعةً من العمليات من خارج قائمة وزارة الصحة في بادرة للتفوق والتميز.