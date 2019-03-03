، مساعد مدير تعليم صبيا يدشن معرض وملتقى الإرشاد المهني ،

محمد بن مسعود - الدمام - أقامتْه إدارة التعليم بمشاركة فروع التدريب التقني

دشّن مساعد مدير تعليم صبيا ربيع بن مهدي عطية، صباح اليوم الأحد، معرض وملتقى الإرشاد المهني الخامس الذي أقامته إدارة التعليم في صبيا، ممثلة في قسم الإرشاد الطلابي، بمشاركة جميع فروع الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بجازان وصبيا.

جاء ذلك بحضور محمد عريشي، المسؤول التنفيذي للمعهد السعودي للأجهزة المنزلية والإلكترونيات بالرياض، ومشرفي الأقسام، والمرشدين الطلابيين بتعليم صبيا، وطلاب المدارس الثانوية بصبيا، وعدد كبير من مسؤولي التدريب المهني بجازان وصبيا.

وتجوّل مساعد مدير التعليم، والمسؤول التنفيذي للمعهد السعودي للأجهزة المنزلية والإلكترونيات بالرياض، والحضور؛ في أجنحة المعرض وأركانه التي اشتملت على نماذج من المعروضات والمجسمات التعريفية بجهود تلك الجهات في التدريب والتأهيل والتوظيف.

كما حوى المعرض أيضًا عددًا من الأجهزة الكهربائية والإلكترونية وكيفية تعامل المتدربين معها، إضافة لعرض عدد من مشاريع التخرج التقنية والفنية.

عقب ذلك بدأ حفل افتتاح ملتقى الإرشاد المهني الخامس بكلمة المشرف على البرنامج حسن العماري، شكر فيها مساعد مدير تعليم صبيا، وقدم شكره لكافة القائمين على المعرض، مؤكدًا على أهمية الإرشاد المهني ودوره في توجيه الشباب للطريق الوظيفي والحرف.

وألقى ممثل الجهة الداعمة للملتقى محمد العريشي، المسؤول التنفيذي للمعهد السعودي للأجهزة المنزلية والإلكترونيات بالرياض؛ كلمةً شكر فيها الجميع، مستعرضاً أقسام المعهد وإنجازاته، والفرص الوظيفية التي يوفرها للشباب السعودي الطموح.

ثم وجه مساعد مدير التعليم ربيع بن مهدي عطية، كلمةً شكر فيها قسم الإرشاد الطلابي بتعليم صبيا، وجميع ضيوف الإدارة في ملتقاها الإرشادي المهني الخامس، مشيداً بمحتويات المعرض والجهات المشاركة فيه، متمنياً للجميع التوفيق والنجاح.

من جهته أكد رئيس قسم التوجيه والإرشاد الطلابي بتعليم صبيا، يحيى أبوعلة، أن هذا الملتقى فرصة لخريجي الثانوية؛ ليضيء لهم طريق المستقبل.

وفي ختام الحفل قام سعادة مساعد مدير تعليم صبيا، بتكريم كافة الجهات المشاركة في المعرض والملتقى.