محمد بن مسعود - الدمام - "مشعل بن ماجد" يفتتح فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بجدة صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-03 03 مارس 2019 - 26 جمادى الآخر 1440 06:17 PM تحت شعار "سلامة الأطفال غايتنا" تحت شعار "سلامة الأطفال غايتنا" ، "مشعل بن ماجد" يفتتح فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بجدة ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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