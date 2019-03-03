، "الحجيلي" يدشن فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني بتبوك ،

محمد بن مسعود - الدمام - بحضور عدد من مدراء الإدارات الحكومية

افتتح وكيل إمارة المنطقة المكلف أحمد بن مبروك الحجيلي، اليوم، فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني بمنطقة تبوك، تحت شعار "سلامة الأطفال غايتنا".

وكان في استقباله لدى وصوله مقر الاحتفال: مدير الدفاع المدني بالمنطقة العميد مهندس أحمد بن محمد الشهراني.

ودشن وكيل إمارة منطقة تبوك المكلف المعرض المعدّ بهذه المناسبة، بحضور عدد من مدراء الإدارات الحكومية بتبوك؛ حيث تم استعراض الآليات والمعدات والتجهيزات الفنية المتطورة.

وتجول "الحجيلي" داخل المعرض وما يحويه من أجنحة مختلفة، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والأهلية وفرق التطوع، والتي تهدف لإيصال ثقافة السلامة.

بدأ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بآيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى مدير الدفاع المدني بمنطقة تبوك العميد أحمد الشهراني، كلمة رحب فيها بالحضور، وأكد على أهمية هذه المناسبة لنشر وتوسيع منظومة ثقافة السلامة. وقال: "إن المملكة ممثلة في المديرية العامة للدفاع المدني، تحتفل مع مثيلاتها من الدول الأعضاء في المنطقة الدولية للحماية المدنية؛ تقديرًا لما تقوم به أجهزة الدفاع المدني من جهود عظيمة ومتواصلة للحفاظ على سلامة المجتمع".

وأضاف أن شعار اليوم العالمي للدفاع المدني لهذا العام يحمل مضامين هادفة باعتبار أن السلامة غاية كل فرد في هذه الحياة، والطفل عنوان السعادة؛ ولهذا تعمل كافة المجتمعات باختلاف أطيافها وشرائحها لتحقيق هذه الغاية؛ من خلال تحديد المخاطر التي تشكل خطرًا على الأرواح والممتلكات على حد سواء، باختلاف النوع والطبيعة والزمان والمكان واتخاذ التدابير الوقائية المناسبة لمواجهة ذلك، منوهاً إلى دعم ومتابعة أمير منطقة تبوك لجميع أعمال الدفاع المدني بالمنطقة.

ودشن "الحجيلي" الحملة المصاحبة لفعاليات اليوم العالمي "حملة كاشف الدخان أمان لك" المقامة في المعرض.

وأثنى العميد "الشهراني" على الجهود التي بُذلت بمشاركة الجهات المشاركة على اختلاف تخصصاتها، مؤكدًا تميز ما يتم عرضه من أعمال وتقنيات تساعد على وصول رسالة السلامة بمفهومها المعاصر.

وأكد أن المعرض سيستمر -بإذن الله- لمدة خمسة أيام خلال فترتين صباحية ومسائية، وسيكون هناك عدد من المحاضرات والندوات وورش العمل داخل المعرض، وسيتم عمل مسابقات توعوية وتوزيع الهدايا والجوائز للزوار.

وكرّم "الحجيلي" في ختام الحفل الجهات المشاركة في المعرض، كما قدمت مديرية الدفاع المدني درعاً تذكارياً لوكيل الإمارة المكلف بهذه المناسبة.