، تستخدم يدك اليسرى؟ إذن أنت تتفوق على الآخرين بخمس خصال ،

محمد بن مسعود - الدمام - أظهرت دراسات وبحوث أكاديمية أن الشخص الأعسر الذي يستخدم يده اليسرى بشكل أساسي يملك مواهب وملكات أكثر من غيره، بدءاً من التفكير ووصولاً إلى القوة البدنية.

وبحسب ما ذكرته "سكاي نيوز"، نقلاً عن صحيفة "الغارديان"، فإن البراعة في الملاكمة من أبرز مزايا الشخص الأعسر، وكشفت بيانات رياضية وجود نحو 100 شخص أعسر في سجلات الملاكمين ورياضيي الفنون القتالية في العالم.

ويُرجع الخبراء تفوّق الشخص الأعسر في الفنون القتالية إلى تمتعه بقدرات لا توجد عند منافسيه، وهذا التميز ينطبق أيضاً على الذاكرة، فالأشخاص العُسر يتذكرون على نحو أفضل مقارنة بغيرهم، وفق دراسة أجريت في جامعة توليدو بولاية أوهايو الأمريكية.

وكشف الباحثون أن هذه القوة في الذاكرة ناجمة بالأساس عن وجود ترابط قوي بين منطقتي الدماغ لدى الشخص الأعسر، وأضافوا أن أقارب الأشخاص العُسر يتمتعون أيضاً بذاكرة أفضل، هذا بالإضافة إلى أن الشخص الأعسر يتفوق في مادة الرياضيات، وكشفت دراسة أجريت في إيطاليا وشملت عينة من 2300 طالب أن العُسر حققوا نتائج أفضل.

في سياق متصل، وجدت دراسة من جامعة ستانفورد أن الشخص الأعسر يفكر من زاوية مختلفة مقارنة بغيره، فالشخص الذي يستخدم يده اليمنى على غرار الأغلبية يفضل الأشياء التي تبرز في جهة اليمين، أما الأعسر فيفعل عكس ذلك.