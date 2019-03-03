، الإمارات: محاكمة خمسيني عربي ابتز مواطنته بنشر تسجيلات "غرامية" لها ،

محمد بن مسعود - الدمام - أقنعها بالقدوم لشقته الخاصة مدّعياً وجود زوجته بداخلها

بدأت محكمة الجنايات في دبي، جلسات محاكمة لخمسيني عربي أساء إلى سمعة وشرف موظفة من موطنه، ونشر فيديوهات وصوراً خاصة سجلها عبر كاميرات مراقبة ثبتها داخل شقتها.

وبحسب صحيفة "البيان" الإماراتية، وجهت النيابة العامة للخمسيني، تهمًا بهتك عرض المجني عليها بتصويرها دون علمها، ومحاولة التحرش بها، والاعتداء على حياتها الخاصة بتسجيل مكالمة هاتفية غرامية لها مع رجل آخر كان يرغب في الزواج منها.

وبينت المجني عليها خلال تحقيقات النيابة، أنها تعرفت على المتهم من خلال وسيلة إعلانية ورقية كونها كانت تبحث عن شركة شحن، لنقل أثاثها من دبي إلى موطنها، وبقيت العلاقة بينهما بشكل رسمي خصوصًا، وأن المتهم عرض عليها التوسط له بشراء ديكورات خاصة من إحدى الشركات ووعدها بعمولة مقدرة بـ10 آلاف درهم، امتنع عن تسليمها لها بعد إتمام "الصفقة".

وأضافت أن "المتهم اقترح عليها الإقامة في شقة تابعة له، بينما كانت تنتظر الانتهاء من صيانة شقة أخرى ستنتقل إليها في وقت لاحق، فوافقت وسكنت فيها لعدة أيام، قبل أن تظهر نوايا المتهم الذي دعاها إلى وجبة طعام في شقته بحجة أن شقيقته تسكن معه، ولما لبت دعوته تفاجأت بأنه مقيم لوحده، وطلب منها الانصياع لرغبته، فرفضت وأخبرت زوجته بتحرشه بها، لكنها تفاجأت بأن المتهم يحوز تسجيل فيديو خاص لها، وهي في غرفة النوم أثناء إقامتها القصيرة في شقته".

وأشارت إلى أن المتهم هددها بنشر التسجيلات، في حال لم تقم بتبرئته أمام زوجته من واقعة التحرش بها، وأن تتنازل عن "عمولتها"، وكذلك إن لم تسمح له بـ"الخلوة" معه، فرفضت ونفذ تهديده، قبل تقديمها بلاغًا ضده.