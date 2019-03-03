، تدشين 29 ناديًا جديدًا بالأحياء بتعليم عسير ،

محمد بن مسعود - الدمام - تحت شعار "أندية حي جاذبة لمجتمع واعد"

دشن مساعد مدير عام التعليم في منطقة عسير للشؤون التعليمية، سعد الجوني، اليوم الأحد، 29 نادي حي للبنين والبنات في مختلف قطاعات المنطقة لتضاف إلى 22 ناديًا قائمًا، وذلك تحت شعار "أندية حي جاذبة لمجتمع واعد".

وأوضح "الجوني" في كلمة له بهده المناسبة أن الأندية الجديدة ستسهم بشكل فاعل في تحقيق أهداف جودة الحياة، وتلبية رغبات شرائح المجتمع، داعيًا الأسر والطلاب والطالبات إلى الاستفادة من البرامج التي تقدمها، فيما أكد أن الإدارة العامة للتعليم في المنطقة ستكون رائدة في تحقيق الأهداف المرجوة للأندية .

واستعرض من جهته ممثل أندية الحي، عبدالله علوان، مواقع الأندية الجديدة للبنين وشملت: ثانوية الأوائل بأبها، ومتوسطة مربة، وابتدائية الشعبي بأحد رفيدة، وابتدائية ابن الجزري ببللسمر، ومتوسطة الراية بأبها، وثانوية جبير بن مطعم بالرونة، وثانوية الشيخ محمد بن عبدالوهاب بطريب، وابتدائية التوفيق بيعرى، وابتدائية حذيفة بن اليمان بخميس مشيط، وابتدائية معاوية بن أبي سفيان بخميس مشيط، ومتوسطة بهوان ببللحمر، وثانوية العرين بأبها، وابتدائية الندوة بخميس مشيط، ومتوسطة كود بتندحة، وابتدائية حارثة بن وهب بأبها، وثانوية سهيل بن عمرو بالسقا، وابتدائية أبي فراس الحمداني بخميس مشيط، وابتدائية الإسراء بخميس مشيط، فيما تشمل أندية البنات: ابتدائية الشرف بأبها، والابتدائية الثامنة بخميس مشيط، والابتدائية الثانية بطريب، والتربية الفكرية والثانوية الثانية بالواديين، والابتدائية الرابعة والعشرين بخميس مشيط، والمتوسطة الرابعة بخميس مشيط، ومتوسطة وثانوية وادي بن هشبل، والابتدائية الحادية والثلاثين بأبها، وثانوية تندحة، والابتدائية الثالثة والثلاثين بخميس مشيط.