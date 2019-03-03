، "الخالدي" قائداً للتغيير في القطاع غير الربحي ،

محمد بن مسعود - الدمام - حصل عضو مجلس الشورى، مدير عام جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية، عبدالله بن راشد الخالدي، على جائزة رواد التغيير عن القطاع غير الربحي، وذلك ضمن فعاليات المنتدى العاشر للأعمال والإدارة والذي تنظمه مجموعة نما المعرفة، بالشراكة مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية، والجمعية السعودية للإدارة.

وأعلنت الجائزة في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس السبت قبيل انطلاق فعاليات منتدى الإدارة والأعمال العاشر.

وحصل "الخالدي" على الجائزة نتيجة مساهماته البارزة في العمل الاجتماعي ومسيرته التي تجاوزت عشرين عاماً في القطاع غير الربحي، وكذلك مشاركته في تطوير بيئة العمل في جمعيات الأيتام في المملكة من خلال إنشاء اللجنة التنسيقية لجمعيات الأيتام والعديد من المبادرات التي كان لها أثر إيجابي على القطاع غير الربحي .

وأعلن الدكتور عبدالله الشدادي في المؤتمر الصحفي الذي أقيم بهذه المناسبة في مدينة جدة، أسماء الفائزين بالجائزة في دورتها الأولى، مبيناً أن الجائزة تركز في مجملها على تحفيز وتكريم التجارب الوطنية المميزة بمجال ريادة التغيير على مستوى المنشآت، وتحفيز وتكريم التجارب الوطنية المميزة بمجال "إدارة وقيادة التغيير" على مستوى شباب الأعمال السعودي من الجنسين، إضافة إلى تسليط الضوء على مكتسبات ومميزات التغيير الإداري، واستعراض نتائجه المختلفة بتحسين بيئة العمل من حيث الكفاءة والجودة والمرونة، ونشر ثقافة التغيير والتطوير المستمر في المنشآت السعودية، وتشجيع التفاعل، وإحداث حالة من الحراك المجتمعي مع الجوانب الفكرية المختلفة الخاصة بقضية "ريادة وإدارة وقيادة التغيير" الواردة برؤية السعودية 2030.