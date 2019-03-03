تبرع المستشار تركي آل الشيخ مالك نادي “بيراميدز”، بمبلغ 10 ملايين جنيه لصالح ضحايا حادِث القطار المنكوب بمصر. وقال الإعلامي عمرو أديب خلال تقديمه برنامجه “الحكاية” على فضائية “mbc مصر”، أثناء قيامه بالترويج لحملة تبرعات للضحايا، إن نادي “بيراميدز” أعلن عن التبرع تضامنا مع أسر الضحايا، موجها الشكر لآل الشيخ الذي وصفه بالمحب لمصر، كما وجه الشكر لنادي “بيراميدز” على مبادرتهم الطيبة.

وأعاد آل الشيخ نشر الفيديو عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكانت العاصمة المصرية القاهرة شهدت حَادثة مروعة أسفرت عن عشرات القَتلى والجرحى، جراء اصطِدام قطار بأحد الأرصفة بمحطة السكك الحديدية الرئيسية.

كانت هذه تفاصيل خبر تركي آل الشيخ يتبرع بمبلغ 10 ملايين جنيه لصالح ضحايا القطار المنكوب بمصر- فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.