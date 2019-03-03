«إنسان» تُسلّم 917 مستفيدًا بالأفلاج مستلزمات شهر مارس

سلّمت جمعية «إنسان» لرعاية الأيتام، بمحافظة الأفلاج، اليوم الأحد، كافة المستلزمات اللازمة للمستحقين عن شهر مارس.

وشملت المستلزمات التي جرى توزيعها على 917 مستفيدًا، مواد غذائية وملابس، إضافة إلى مبالغ مالية تم وضعها في «بطاقات العثيم».

وأكد مدير جمعية «إنسان» بمحافظة الأفلاج، ناجي بن حمدان الرميح لـ«عاجل» أن الشفافية والوضوح مطلبين ورؤيتين نلتمسهما للداعمين والمانحين وجميع المواطنين، فلهم منا الشكر والثناء والدعوات.

ويقوم فرع الجمعية في الأفلاج، بأعماله وفق هيكلة إدارية مؤسسية منظمة، تعمل على رعاية الأيتام بالمحافظة، ضمن شراكة مجتمعية مع إدارة التعليم في المحافظة، مستهدفًا متابعة الأيتام في مدارسهم، والتعاون في إقامة البرامج والفاعليات الثقافية والاجتماعية والترفيهية المشتركة، والاستفادة من القيادات التربوية التعليمية المؤهلة في قطاعِي البنين والبنات.

ووفق الخطة المرسومة لفرع الجمعية في المحافظة فقد تم عقد شراكات مع عدد من الجهات الحكومية وغير الحكومية؛ بما يعود على مصلحة أيتام المحافظة بالخير .

وحصل فرع الجمعية بالمحافظة على مراكز وإنجازات متقدمة بين الفروع في مجالات البحث والخدمة الاجتماعية، وفي عدد البرامج والأنشطة المنفذة، ويتمتع الفرع بأن لديه لجنة استشارية ومجلسًا للوقف منذ عام ٢٠١٥، كما أنه يتميز بأنه الفرع الوحيد الذي لديه أعلى كفالة لعدد ٣٠٠ يتيم من كافل واحد.

ويتطلع منسوبو ومنسوبات فرع «إنسان» لرعاية الأيتام بمحافظة الأفلاج؛ لتقديم المزيد من الخدمات المتنوعة والمتطورة لكافة أيتام المحافظة، والتي لن تتحقق إلا بتقديم الدعم المعنوي، والدعم المادي لمشروع إنشاء مقر وقف للفرع بمحافظة الأفلاج، والذي تم تصميمه وفق المعايير الفنية والهندسية المتطورة؛ للتمكين من تقديم الخدمات المميزة وتنفيذ البرامج والأنشطة والمشاريع المتنوعة والهادفة والفاعلة للأيتام في المحافظة.