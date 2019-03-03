أمير جازان يستقبل مدير الشرطة الجديد ويطالبه ببذل مزيد من الجهد

استقبل الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان بمكتبه بالإمارة اليوم، مدير عامّ شرطة منطقة جازان المعيّن العميد عبدالله بن سفر محمد الزهيري، بعد صدور قرار مدير الأمن العامّ بتعيينه مديرًا عامًّا لشرطة منطقة جازان.

وقدّم أمير جازان التهنئة، لمدير شرطة جازان المعين العميد عبدالله الزهيري، راجيًا له ولزملائه منسوبي شرطة المنطقة التوفيق والسداد، موجّهًا بمضاعفة الجهود وبذل مزيد لما فيه خدمة الدين ثم الملك والوطن.

من جانبه عبّر مدير عامّ شرطة منطقة جازان العميد عبدالله الزهيري، عن خالص شكره وتقديره لأمير منطقة جازان، على ما استمع إليه من توجيهات في سبيل تحقيق التطلعات نحو إنجاز العمل الأمني بالمنطقة على أكمل وجه، داعيًا الله أن يحفظ القيادة الرشيدة، وأن يديم على بلدنا نعمة الأمن والأمان.

وكان قرار قد صدر قبل أسبوع، بتعيين العميد عبدالله بن مسفر الزهيري مديرًا لشرطة منطقة جازان.

واستقبل الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة -بمكتبه بالإمارة اليوم- مدير عامّ شرطة المنطقة السابق، اللواء الدكتور مساعد بن منير الرشيدي، ومدير الشرطة المعيّن العميد عبدالله بن سفر محمد الزهيري، بعد صدور الأمر الكريم بتعيينه مديرًا عامًّا لشرطة منطقة جازان.

ونوّه الأمير محمد بن عبدالعزيز -خلال اللقاء- بالجهود والأعمال التي قام بها مدير الشرطة السابق طيلة فترة عمله مديرًا لشرطة المنطقة. متمنيًا له التوفيق والسداد في المهامّ الموكلة إليه في منصبه الجديد.

وقدّم أمير جازان بالنيابة التهنئة لمدير شرطة جازان المعين، راجيًا له ولزملائه منسوبي شرطة المنطقة التوفيق والسداد، موجّهًا بمضاعفة الجهود وبذل مزيد لما فيه خدمة الدين ثم الملك والوطن، بحضور وكيل الإمارة للشؤون الأمنية المكلف رياض بن محمد الشيخ.