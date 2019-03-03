بالصور.. أمير جازان يرعى افتتاح «اليوم العالمي» للدفاع المدني بالمنطقة

رعى الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير جازان اليوم، حفل افتتاح فاعليات اليوم العالمي للدفاع المدني بالمنطقة، تحت شعار «سلامة الأطفال غايتنا»، وذلك بمجمع كادي مول بمدينة جيزان.

وفور وصوله، افتتح المعرض المصاحب لفاعليات اليوم العالمي للدفاع المدني وتجول في أرجاء المعرض، مطلعًا على مشاركة العديد من الإدارات الحكومية والمؤسسات الوطنية ضمن معروضات مختلفة تتعلق بوسائل الأمن والسلامة.

وافتتح أمير جازان فاعليات الحملة التوعوية بعنوان «كاشف الدخان لك أمان» التي أطلقتها المديرية العامة للدفاع المدني بهدف نشر ثقافة السلامة من أخطار ومسببات الحرائق، وتعزيز قدرة المجتمع للتصدي لها، إضافة إلى التوعية بضرورة اقتناء أجهزة الكشف عن الدخان داخل المنازل والأماكن المغلقة.

بعد ذلك بدأ الحفل الخطابي بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى مدير عام الدفاع المدني بمنطقة جازان اللواء علي بن محمد وهاس كلمة قدم فيها الشكر والتقدير لأمير منطقة جازان على رعايته وافتتاحه فاعليات اليوم العالمي للدفاع المدني بالمنطقة، مثنيًا على ما يلقاه الدفاع المدني من دعم في مختلف المناسبات وحرصه على الوقوف مع الدفاع المدني؛ لإنجاح هذه المناسبة التي ستسهم في توسيع دائرة ثقافة الوعي الوقائي لدى المجتمع.

وأشاد اللواء وهاس، بجهود رجال الدفاع المدني لما يقومون به من أعمال جليلة للحفاظ على أمن وسلامة المجتمعات من خطر الكوارث الطبيعية والبشرية، والتقليل من الآثار المأساوية التابعة لها.

وبيَّن أن مديرية الدفاع المدني بجازان تشارك في هذه المناسبة من خلال إقامة المعارض التوعوية والمحاضرات وتوزيع المنشورات، إضافة لتنفيذ العديد من البرامج التوعوية بمدينة جيزان وجميع محافظات المنطقة، منوهًا بتعاون جميع الشركاء في الاحتفاء والمساهمة لإظهار مدى أهمية مثل هذه الأيام.

بعد ذلك شاهد أمير جازان والحضور أوبريتًا بعنوان «سلامتكم غايتنا» قدمه طلاب مدرسة تحفيظ القرآن الكريم الابتدائية بمحافظة ضمد، تلاه عرض مرئي توعوي بعنوان «المنزل الآمن».

وفي ختام الحفل كرم الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز الإدارات الحكومية والمؤسسات الوطنية والمشاركين في تنظيم احتفال الدفاع المدني، وتسلم هدية تذكارية بهذه المناسبة، ثم التقطت الصور التذكارية مع منسوبي الدفاع المدني بالمنطقة.

حضر الحفل مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، وعدد من مديري الإدارات الحكومية بالمنطقة.