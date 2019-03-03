تقويم التعليم تستعد لتطبيق TIMSS

الرياض: دوت الخليج

2019-03-03 6:05 PM

تستعد هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلةً في المركز الوطني للقياس، لعقد اختبار TIMSS الذي يقام كل 4 سنوات بهدف تقييم السياسات والنظم التعليمية في دول متفرقة، إذ سيتم خلال الفترة من 4-5 شعبان 1440، الموافق 9-10 أبريل 2019، وسيكون تطبيقه على طلاب الصف الرابع الابتدائي والثاني المتوسط في عدد من مدارس المملكة.

وتعد دراسة الاتجاهات الدولية في الرياضيات والعلوم خلال TIMSS، إحدى الدراسات العالمية التي تشرف عليها الهيئة الدولية لتقييم التحصيل التربوي IEA، بهدف الحصول على بيانات شاملة عن المفاهيم والمواقف التي تعلمها الطلاب في مادتي العلوم والرياضيات، في الصفين الرابع الابتدائي والثاني المتوسط.

وقام المركز الوطني للقياس في أبريل 2018، بإجراء التطبيق التجريبي للاختبارات على عينة من طلاب وطالبات الصف الرابع الابتدائي والثاني المتوسط، والبالغ عددهم نحو 2600 طالب وطالبة، يمثلون 55 مدرسة على مستوى المملكة، كما شملت الاختبارات عدة استبانات شارك فيها نحو 55 قائد وقائدة مدرسة، و130 معلما ومعلمة، و1150 ولي أمر.