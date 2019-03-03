أمانة الباحة تغلق 92 محلا مخالفا

الباحة: دوت الخليج 2019-03-03 6:08 PM صادرت أمانة منطقة الباحة كميات من المواد الغذائية والفاسدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك ضمن حملة «غذاءكم أمانة».

وأوضح أمين منطقة الباحة الدكتور علي السواط، أن الفرق الميدانية بأمانة منطقة الباحة تواصل الجولات الرقابية على المنشآت المتعلقة بالصحة العامة، بهدف رفع المستوى الصحي للمنشآت، وحفاظا على صحة وسلامة المستهلكين، مشيرا إلى أن الحملة أسفرت عن ضبط كميات تقدر بـ«9600» كجم من أصناف الخضار واللحوم والدجاج ومواد معلبة، تمت مصادرتها وإتلافها.

فيما تم إغلاق 92 محلا، وإنذار 70 محلا، كما بلغ عدد الزيارات خلال الشهرين 1460 زيارة.

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