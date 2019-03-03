تعليم ينبع تطلق برنامج الاختبارات الدولية

المدينة المنورة: طلال السناني 2019-03-03 6:09 PM نفذّت إدارة التعليم بمحافظة ينبع -اليوم- البرنامج التوعوي «الاختبارات الدولية مسؤولية وطنية»، مستهدفا أكثر من 300 طالبة من المرحلة المتوسطة وأمهات الطالبات.

ويهدف البرنامج الذي استضافته المتوسطة الثانية في ينبع البحر، إلى تعزيز قيم الولاء وتكريس روح الانتماء والفخر، واستشعار المسؤولية الوطنية والمشاركة الإيجابية، للارتقاء بالمستوى العلمي للوطن، نفذّه قسم العلاقات العامة والإعلام، بمشاركة أقسام توجيه وإرشاد الطالبات والجودة.

وذكرت مساعد مدير العلاقات العامة والإعلام بتعليم ينبع، أماني الأحمدي، أن البرنامج تضمن توعية الطالبات، وتعريف الميدان التربوي وأولياء الأمور بأهمية الاختبارات الدولية، التي ستشارك فيها الوزارة هذا العام، خلال أوراق العمل والنشرات التعريفية، بالاختبارات الدولية والفيديوهات التوعوية والتحفيزية للطالبات والأمهات، والتأكيد على الدور الوطني المناط بهن في الريادة الوطنية العالمية في التعليم بالمملكة العربية السعودية، خلال نتائج الاختبارات الدولية Timss في الرياضيات والعلوم.

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