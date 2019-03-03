المدينة المنورة: دوت الخليج 2019-03-03 6:10 PM تنظم إدارة الأنشطة في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني «مسابقة التفوق الكشفي»، برعاية محافظ المؤسسة الدكتور أحمد فهد الفهيد، وباستضافة كريمة من كلية ينبع التطبيقية من اليوم 26 جمادى الآخرة ولـ5 أيام، بمشاركة 150 جوالا وكشافا من كليات ومعاهد «المؤسسة».

وكشف مشرف النشاط الكشفي بالمؤسسة عبدالله محمد نيازي، أن هذا التجمع الشبابي يهدف إلى تنمية مهارة المتدربين تقنيا ومهنيا، في تجسيد التدريب الذي تلقوه في كلياتهم التقنية ومعاهدهم الصناعية، في إطار مشروعات ومبادرات تخدم العملية التدريبية، مضيفا بأن المسابقة تعد من المناسبات والفعاليات المركزية التي تقيمها المؤسسة لمتدربيها بشكل دوري، والتي ترفد التدريب بجملة من المهارات والمعارف التي تساند التدريب في القاعات والمعامل.

كانت هذه تفاصيل خبر تطبيقية ينبع تستضيف مسابقة التفوق الكشفي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.